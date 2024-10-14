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Главный тренер сборной Португалии Мартинес: Роналду не играет как 39-летний

Главный тренер сборной Португалии Мартинес: Роналду не играет как 39-летний
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Главный тренер национальной команды Португалии Роберто Мартинес заявил, что форвард Криштиану Роналду всегда хочет побеждать.

– Думаю, возраст игрока не имеет значения, Криштиану не работает и не играет как 39-летний игрок.
Мы работаем с каждым игроком, принимая во внимание то, как он себя чувствует. Криштиану играет очень хорошо.

– Каково иметь в команде такого футболиста, как Криштиану Роналду?
– Он усердно работает, чтобы помочь команде. Когда приезжаешь на такой стадион, то понимаешь, какая это знаковая фигура и какую уникальную карьеру он сделал – количество забитых им голов, трофеи.

Очень легко управлять игроком, который всё отдаёт ради победы. Он всегда хочет побеждать.
Мы все можем многому научиться, имея в команде такого футболиста, — приводит слова Мартинеса Record.

15 октября сборная Португалии сыграет с Шотландией в матче 4-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА.

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