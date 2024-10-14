Александр Медведев отреагировал на опрос ВЦИОМ о спаде интереса к футболу в России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на результаты опроса ВЦИОМ касательно российского футбола.

«ВЦИОМ было бы корректно опубликовать список вопросов. Есть понятие «представительская выборка», она может быть разная. Я не буду критиковать коллег, но есть вопрос, почему была выбрана отметка с 2005 года», — приводит слова Медведева Metaratings.

Из опроса ВЦИОМ следует, что доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%. По данным источника, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%. Также отмечается, что в 2009 году на вопрос об интересном и симпатичном с точки зрения профессиональных и личностных качеств футболисте могли ответить 47% респондентов, а сегодня эта доля составляет только 17%.