Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре «Динамо» Москва в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я бы не сказал, что «Динамо» в этом году играет хуже, чем в прошлом. В этом сезоне команда показала несколько хороших игр, а к причинам неудач я могу отнести частый отъезд южноамериканских футболистов. Перелёты отбирают силы, адаптация тоже занимает время. В «Динамо» много игроков, которые часто осуществляют такие переезды.

«Динамо» нужна стабильность. Отдельные матчи команда проводит ярко, она имеет свой стиль, всегда настроена на борьбу. Когда «Динамо» сбалансирует оборону и атаку, тогда придут очки. На сегодня клуб – один из претендентов в борьбе за чемпионство», — приводит слова Сёмина Metaratings.

После 11 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с казанским «Рубином». Матч состоится 20 октября, начало — в 19:00 мск.