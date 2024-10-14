«Ахмат» объявил о назначении Висхана Мацуева на должность вице-президента клуба

Висхан Мацуев назначен вице-президентом ФК «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба в социальных сетях.

«На состоявшемся общекомандном собрании президент грозненского футбольного клуба Ахмат Кадыров представил коллективу нового вице-президента. Им стал Висхан Мацуев.

Висхан Зелимхаевич Мацуев является заместителем председателя правительства Чеченской Республики – министром сельского хозяйства ЧР.

Поздравляем Висхана Зелимхаевича, желаем удачи и успехов во благо родного клуба «Ахмат»!» ‐ говорится в сообщении клуба.

Напомним, на данный момент «Ахмат» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский клуб набрал шесть очков за 11 матчей.