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Бельгия — Франция. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Бельгия — Франция: Коло Муани открыл счёт на 35-й минуте

Бельгия — Франция: Коло Муани открыл счёт на 35-й минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Бельгии и Франции. Команды играют на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Босния и Герцеговина). Игра началась в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 0:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Перерыв
1 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 35'     1:1 Опенда – 45+3'    

На 35-й минуте нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар.

Сборные Бельгии и Франции встречались между собой во 2-м туре Лиги наций УЕФА. Тогда победу одержала Франция со счётом 2:0.

После трёх сыгранных туров Бельгия занимает третью строчку в турнирной таблице. Команда набрала четыре очка. Франция имеет в своём активе шесть очков и располагается на втором месте. Также в этой группе выступают сборные Италии и Израиля.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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