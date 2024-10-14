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Зарема Салихова: менеджерам «Спартака» надо подключить все контакты для выхода в Суперлигу

Зарема Салихова: менеджерам «Спартака» надо подключить все контакты для выхода в Суперлигу
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о возможном выходе клуба в Европейскую Суперлигу.

«Талантливым корпоративным менеджерам нужно приложить все усилия и подключить все контакты, если они, конечно, имеются, чтобы попасть в Суперлигу, если этот проект реально начнёт функционировать с 2025 года. Только коммерция и никакой политики! До сих пор даже с братской «Црвеной Звездой» не могут товарищеский матч провести, видимо, боятся реакции «Газпрома» (смеётся)», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, накануне стало известно, что Суперлигу перезапустят в сентябре 2025 года.

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