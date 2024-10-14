Бельгия — Франция: Опенда сравнял счёт на 45+3-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Бельгии и Франции. Команды играют на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Босния и Герцеговина). Игра началась в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

На 35-й минуте нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч Бельгии на 45+3-й минуте забил форвард Луа Опенда.

Сборные Бельгии и Франции встречались между собой во 2-м туре Лиги наций УЕФА. Тогда победу одержала Франция со счётом 2:0.

После трёх сыгранных туров Бельгия занимает третью строчку в турнирной таблице. Команда набрала четыре очка. Франция имеет в своём активе шесть очков и располагается на втором месте. Также в этой группе выступают сборные Италии и Израиля.