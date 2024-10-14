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Бывший голкипер «Локомотива» Гильерме рассказал, как проводит своё свободное время

Бывший голкипер «Локомотива» Гильерме рассказал, как проводит своё свободное время
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Экс-вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, как проводит свободное время после завершения прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Голкипер покинул состав железнодорожников в июле в связи с истечением контракта.

«Сейчас больше времени провожу с семьёй, потому что футбольная жизнь этого не позволяет: постоянные перелёты, тренировки. Сейчас пытаюсь как можно больше быть с семьёй. Непривычно быть постоянно дома, иногда стараюсь найти время встретиться с друзьями, поиграть в футбол или другой вид спорта. Последнее время мне нравятся теннис и падел. Чтобы не просто сидеть дома, иначе сойдёшь с ума», — сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ».

Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 года, всего он провёл за красно‑зелёных 387 матчей во всех турнирах.

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