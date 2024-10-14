Кузьмичёв рассказал, почему Джикия решил перейти в «Химки»

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос о переходе защитника Георгия Джикии в «Химки».

– При переходе Джикии в «Химки» его не смущало количество центральных защитников в команде?

– Ситуация была уже на флажке, из тех предложений, которые были, Георгий принял предложение «Химок».

– Какие ещё предложения были?

– Были и другие клубы, но они не устраивали Георгия, а к концу трансферного окна, естественно, эти позиции в тех клубах были уже закрыты. Поэтому сейчас будет некорректно по отношению к клубам их обсуждать.

– Это клубы РПЛ?

– Да, конечно.

Принял решение. Понятно, что по именам те защитники, которые есть в «Химках», наверное, не смогут составить Георгию конкуренцию, – сказал Кузьмичёв в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».