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Кузьмичёв рассказал, почему Джикия решил перейти в «Химки»

Кузьмичёв рассказал, почему Джикия решил перейти в «Химки»
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Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос о переходе защитника Георгия Джикии в «Химки».

– При переходе Джикии в «Химки» его не смущало количество центральных защитников в команде?
– Ситуация была уже на флажке, из тех предложений, которые были, Георгий принял предложение «Химок».

– Какие ещё предложения были?
– Были и другие клубы, но они не устраивали Георгия, а к концу трансферного окна, естественно, эти позиции в тех клубах были уже закрыты. Поэтому сейчас будет некорректно по отношению к клубам их обсуждать.

– Это клубы РПЛ?
– Да, конечно.

Принял решение. Понятно, что по именам те защитники, которые есть в «Химках», наверное, не смогут составить Георгию конкуренцию, – сказал Кузьмичёв в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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