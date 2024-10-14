«Единственный, против кого я боялся играть, он был смертоносен». Щенсны — о Месси

Польский голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны признался, что боялся играть с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

– Кто из нападающих доставил вам больше всего неприятностей за карьеру?

– Лионель Месси. Вероятно, есть нападающие, которые забили мне больше. Думаю, что он забивал мне только трижды. Я знаю это, потому что он прислал мне только три бутылки пива (в 2020 году один из производителей пива отправил 644 бутылки голкиперам, которым забивал Месси, в честь рекорда Лионеля по голам за «Барселону». — Прим. «Чемпионата»). Он единственный, против кого я действительно боялся играть, потому что он был смертоносен, — приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.