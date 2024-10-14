Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Единственный, против кого я боялся играть, он был смертоносен». Щенсны — о Месси

«Единственный, против кого я боялся играть, он был смертоносен». Щенсны — о Месси
Комментарии

Польский голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны признался, что боялся играть с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

– Кто из нападающих доставил вам больше всего неприятностей за карьеру?
– Лионель Месси. Вероятно, есть нападающие, которые забили мне больше. Думаю, что он забивал мне только трижды. Я знаю это, потому что он прислал мне только три бутылки пива (в 2020 году один из производителей пива отправил 644 бутылки голкиперам, которым забивал Месси, в честь рекорда Лионеля по голам за «Барселону». — Прим. «Чемпионата»). Он единственный, против кого я действительно боялся играть, потому что он был смертоносен, — приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Затмил Месси, Миранчука и других звёзд лиги. Лучший в США — футболист ростом 160 см!
Затмил Месси, Миранчука и других звёзд лиги. Лучший в США — футболист ростом 160 см!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android