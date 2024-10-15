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Кузьмичёв считает, что «Спартак» оформил лучший трансфер легионера в РПЛ

Кузьмичёв считает, что «Спартак» оформил лучший трансфер легионера в РПЛ
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Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о переходе полузащитника Эсекьеля Барко в столичный «Спартак» в прошедшее трансферное окно.

– Барко — лучший трансфер иностранца в РПЛ [в минувшее трансферное окно]?
– Да, я это уже отмечал. Для меня это очень интересное приобретение. Для того чтобы понять, что он топовый, нам нужно полностью сезон посмотреть. Но мы видим, что с ним и без него это две разные команды, – сказал Кузьмичёв в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Барко в 10 матчах Российской Премьер-Лиги отметился девятью результативными действиями — пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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