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Германия — Нидерланды: немцы открыли счёт в середине второго тайма

Германия — Нидерланды: немцы открыли счёт в середине второго тайма
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В эти минуты проходит матч 4-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, где встречаются сборные Германии и Нидерландов. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встреча началась в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
1 : 0
Нидерланды
1:0 Левелинг – 64'    

Джейми Левелинг открыл счёт в игре на 63-й минуте.

В матче 2-го тура, который состоялся в сентябре, была зафиксирована ничья 2:2. После трёх сыгранных туров Германия занимает первое место в своей группе. Команда набрала семь очков. Нидерланды набрали пять очков и идут вторыми в таблице третьей группы Лиги А. Также в этой группе выступают сборные Венгрии и Боснии и Герцеговины.

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