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Полузащитник «Ахмата» Садулаев: было бы хорошо, чтобы сборная России сыграла в Грозном

Полузащитник «Ахмата» Садулаев: было бы хорошо, чтобы сборная России сыграла в Грозном
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Хавбек сборной России и «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, как отреагировал на то, что национальная команда не сыграла товарищеский матч в рамках октябрьского сбора.

– Вы недавно были в сборной, но соперника по товарищескому матчу для команды так и не нашлось. Как отреагировали?
– В сборную вызывают – уже хорошо. Радуюсь. Мы же в детстве мечтали попасть сюда.

– В сборную попали, но сборная не может больше попасть на Евро или чемпионат мира…
– Хотелось бы играть в Европе, на чемпионате мира, конечно. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация. Надеюсь, скоро это закончится и мы будем играть. Ещё было бы хорошо, чтобы сборная снова провела матч в Грозном. Если мне удастся выйти на поле, то вообще будет двойной джекпот, — приводит слова Садулаева «РБ Спорт».

Напомним, единственный матч в Грозном национальная команда России провела в 2016 году – это была товарищеская встреча с Румынией, в которой россияне победили со счётом 1:0.

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