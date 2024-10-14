Полузащитник «Ахмата» Садулаев: было бы хорошо, чтобы сборная России сыграла в Грозном

Хавбек сборной России и «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, как отреагировал на то, что национальная команда не сыграла товарищеский матч в рамках октябрьского сбора.

– Вы недавно были в сборной, но соперника по товарищескому матчу для команды так и не нашлось. Как отреагировали?

– В сборную вызывают – уже хорошо. Радуюсь. Мы же в детстве мечтали попасть сюда.

– В сборную попали, но сборная не может больше попасть на Евро или чемпионат мира…

– Хотелось бы играть в Европе, на чемпионате мира, конечно. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация. Надеюсь, скоро это закончится и мы будем играть. Ещё было бы хорошо, чтобы сборная снова провела матч в Грозном. Если мне удастся выйти на поле, то вообще будет двойной джекпот, — приводит слова Садулаева «РБ Спорт».

Напомним, единственный матч в Грозном национальная команда России провела в 2016 году – это была товарищеская встреча с Румынией, в которой россияне победили со счётом 1:0.