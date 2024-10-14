Украина сыграла вничью с Чехией в матче 4-го тура Лиги наций

Завершился матч 4-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Украины и Чехии. Команды играли на нейтральном стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом (Испания). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 19-й минуте полузащитник сборной Чехии Лукаш Черв открыл счёт. Ответный мяч Украины на 53-й минуте забил нападающий Артём Довбик, реализовав 11-метровый удар.

В группе 1 Лиги B также выступают национальные команды Грузии и Албании.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).