Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украина — Чехия, результат матча 14 октября 2024, счёт 1:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Украина сыграла вничью с Чехией в матче 4-го тура Лиги наций
Комментарии

Завершился матч 4-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Украины и Чехии. Команды играли на нейтральном стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом (Испания). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 1
Чехия
0:1 Черв – 18'     1:1 Довбик – 53'    

На 19-й минуте полузащитник сборной Чехии Лукаш Черв открыл счёт. Ответный мяч Украины на 53-й минуте забил нападающий Артём Довбик, реализовав 11-метровый удар.

В группе 1 Лиги B также выступают национальные команды Грузии и Албании.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
Материалы по теме
Что происходит с Грузией?
Что происходит с Грузией?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android