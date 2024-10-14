Сборная Германии дома обыграла Нидерланды в рамках Лиги наций
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Завершился матч 4-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, где встречались сборные Германии и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Встреча началась в 21:45 по московскому времени. Она закончилась со счётом 1:0 в пользу немцев.
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
1 : 0
Нидерланды
1:0 Левелинг – 64'
В составе хозяев автором единственного гола стал Джейми Левелинг.
В матче 2-го тура, который состоялся в сентябре, была зафиксирована ничья 2:2. На данный момент Германия занимает первое место в своей группе. Команда набрала 10 очков. Нидерланды набрали пять очков и идут вторыми в таблице третьей группы Лиги А.
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