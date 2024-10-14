Хавбек Садулаев: живу в селе, в Грозный езжу на тренировки и игры «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев рассказал о своей жизни в Чеченской Республике.

— Вы родились в селе Центарой, которое пять лет назад переименовали в Ахмат-Юрт в честь Ахмата-Хаджи Кадырова. На родине часто бываете?

— Я живу там. В Грозный приезжаю на тренировку и когда сбор перед матчем, потом еду домой. Это 30 минут на машине.

— Как вы проводите время дома?

— В основном с друзьями, с семьёй. В выходные можно выехать в горы. Вообще, в Чечне, мне кажется, я везде побывал. Если спрашивают, что у нас посмотреть, всем советую посетить в первую очередь селение Беной и озеро Казеной, — приводит слова Садулаева «РБ Спорт».

Лечи Садулаев является воспитанником «Ахмата», он дебютировал в основе клуба в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.