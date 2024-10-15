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14 октября состоялись очередные матчи 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 14 октября:

19:00 мск. Грузия — Албания — 0:1;

19:00 мск. Азербайджан — Словакия — 1:3;

21:45 мск. Бельгия — Франция — 1:2;

21:45 мск. Босния и Герцеговина — Венгрия — 0:2;

21:45 мск. Германия — Нидерланды — 1:0;

21:45 мск. Италия — Израиль — 4:1;

21:45 мск. Исландия — Турция — 2:4;

21:45 мск. Украина — Чехия — 1:1;

21:45 мск. Уэльс — Черногория — 1:0;

21:45 мск. Эстония — Швеция — 0:3.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша «Фурия Роха» обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).