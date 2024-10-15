Евгений Алдонин согласен с выбором Аббосбека Файзуллаева лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о признании хавбека армейцев Аббосбека Файзуллаева лучшим игроком клуба в сентябре.

– Согласны ли с выбором Файзуллаева лучшим игроком ЦСКА в сентябре?

– Да. Хорошо, что Файзуллаев набрал такую форму. Это произошло не сразу, не с первых туров. Повлияли игры за сборную, участие в международных соревнованиях. Но очень хорошо, что Аббос прибавляет, особенно в разгар сезона, когда в каждом матче надо набирать очки, — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Файзуллаев сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 6 млн.