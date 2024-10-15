«Надо побеждать «Факел» кровь из носу». Садулаев — о предстоящем матче «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев рассказал, что происходит в его команде, которая идёт на последнем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

— Мы бьёмся. Видишь, такие матчи… Можем выигрывать и на 90-й минуте пропускаем. Пока не везёт нам. Но надеюсь, скоро выигрывать начнём.

— Казалось, с [Магомедом] Адиевым у «Ахмата» должно получиться. Но в итоге — отставка. Понимаете, почему так?

— Мы вроде хорошо играли в прошлом сезоне, вы сами видели. А в этом плохо начали. Что-то не получается у нас. Хотя Адиев очень помог мне по-футбольному. Как открываться, обороняться…

— На смену ему пришёл Сергей Ташуев, с которым вы уже работали и который ставит другой футбол.

— Да, Абуезидович хороший тренер, его требования мне известны. Думаю, у нас всё наладится. Впереди игра с «Факелом». Кровь из носу надо побеждать, — приводит слова Садулаева «РБ Спорт».

«Факел» после 11 сыгранных матчей располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. Матч 12-го тура, в котором воронежский клуб встретится с «Ахматом», состоится 18 октября в 20:15 мск.