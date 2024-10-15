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«Богданович поспокойнее». Мостовой сравнил Семака с Карпиным

«Богданович поспокойнее». Мостовой сравнил Семака с Карпиным
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой сравнил главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака с Валерием Карпиным, который возглавляет сборную России по футболу и «Ростов».

— Если перекидывать мостик к клубному футболу, что общего могли бы выделить у Валерия Карпина и Сергея Семака? В чём отличия?
— У них разный подход к футболу, сами они разноплановые. Богданович поспокойнее. Но сравнивать тяжело, потому что это разные вещи — тренировать сборную, когда вы собираетесь на неделю, и клуб, когда ты в нём находишься постоянно. Да, Георгиевич в сборной три года, но всё равно это разные истории. Требования у них разные. Я на одной и той же позиции играю, но в «Зените» мне нужно одно делать, а в сборной — совсем другое, – приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

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