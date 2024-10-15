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Фото: Мбаппе отчитался, что смотрел матч сборной Франции с Бельгией

Фото: Мбаппе отчитался, что смотрел матч сборной Франции с Бельгией
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе выложил пост в социальной сети, в котором показал, что смотрел матч 4-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА, в котором встречалась его национальная команда с Бельгией (2:1).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 2
Франция
0:1 Коло Муани – 35'     1:1 Опенда – 45+3'     1:2 Коло Муани – 62'    
Удаления: нет / Тчуамени – 76'

Фото: из личного архива Килиана Мбаппе

На 35-й минуте нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч Бельгии на 45+3-й минуте забил форвард Луа Опенда. Вывел гостей вперёд на 62-й минуте снова Коло Муани, оформив дубль во встрече. На 76-й минуте произошло удаление полузащитника Франции Орельена Тчуамени.

Килиан Мбаппе дебютировал за основную команду Франции в 2017 году. В составе национальный команды он становился победителем чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.

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