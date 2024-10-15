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Стало известно, когда Неймар может вернуться на поле. Он не играет год из-за травмы

Стало известно, когда Неймар может вернуться на поле. Он не играет год из-за травмы
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Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар близок к возвращению на поле после травмы, сообщает ESPN.com.br. В сентябре форвард возобновил тренировки с клубом.

Близкие к Неймару люди прогнозируют его возвращение на поле 21 октября в матче с «Аль-Айном».

Окончательное решение по поводу возвращения Неймара будет принимать главный тренер клуба Жорже Жезуш.

Также сообщается, что в ближайшие дни главный врач сборной Бразилии оправится в Саудовскую Аравию, чтобы оценить готовность Неймара вернуться на поле. При положительном вердикте врача Жезус должен будет принять окончательное решение по форварду.

Напомним, Неймар не играл с октября 2023 года. Игрок получил повреждение связок колена во время матча сборной Бразилии.

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