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Даниэль Мальдини дебютировал за сборную Италии. До него за неё играли отец и дед

Даниэль Мальдини дебютировал за сборную Италии. До него за неё играли отец и дед
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Завершился матч 4-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Италии и Израиля. Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» в Удине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания). Сборная Италии одержала победу со счётом 4:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
4 : 1
Израиль
1:0 Ретеги – 41'     2:0 Ди Лоренцо – 54'     2:1 Абу Фани – 66'     3:1 Фраттези – 72'     4:1 Ди Лоренцо – 79'    

На 73-й минуте у итальянцев на замену вышел полузащитник Даниэль Мальдини, для которого матч стал дебютным за национальную команду. Впервые в истории сборной Италии за неё сыграли представители трёх поколений одной семьи. Паоло Мальдини, отец Даниэля, дебютировал за национальную команду в 1988 году и провёл в её составе 126 матчей. Чезаре Мальдини, дед Даниэля, был не только игроком сборной Италии, за которую дебютировал в 1960 году, но и впоследствии главным тренером команды. Он умер в 2016 году в возрасте 84 лет.

В группе 2 Лиги A также выступают национальные команды Франции и Бельгии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

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