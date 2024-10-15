«Удивительно». Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны встретился с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду в подтрибунном помещении стадиона после матча Лиги наций между сборными Португалии и Польши (1:3). Дети польского голкипера сфотографировались с португальцем, а бывшие партнёры по туринскому «Ювентусу» успели обсудить переход Щенсны в каталонский клуб.

«Удивительно, тебе надо было завершить карьеру, чтобы перейти в большой клуб», — приводит слова Роналду The Sun.

Завершивший 27 августа карьеру действующего игрока 34-летний Щенсны 2 октября подписал контракт с «Барселоной», которой срочно потребовался новый вратарь после тяжёлой травмы Марка-Андре тер Штегена. Ожидается, что немец вернётся на поле не раньше следующего сезона.

Роналду в отпуске играет с детьми: