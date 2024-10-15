Нико Уильямс рассказал о своей футбольной мечте

Вингер «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс ответил на вопрос о своём будущем.

«Сейчас я не думаю о своем будущем. Я счастлив в «Атлетике», болельщики тоже рады этому. Бильбао – это мой дом. Я наслаждаюсь жизнью здесь. Хочу вывести «Атлетик» на самый высокий уровень. Моя главная мечта – сыграть финал на «Сан-Мамесе», — приводит слова Уильямса El Mundo.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он забил один гол и отметился одной результативной передачей. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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