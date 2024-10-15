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В Великобритании заявили, что могут не пустить сборную Беларуси на матч Лиги наций

В Великобритании заявили, что могут не пустить сборную Беларуси на матч Лиги наций
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Сборную Беларуси могут не пустить в Северную Ирландию на матч Лиги наций, который запланирован на 15 ноября.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 3. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Северная Ирландия
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это давняя политика правительства, которая заключается в том, что мы обычно не комментируем отдельные случаи. Мы не можем подтвердить, будет ли всем членам сборной Беларуси по футболу отказано во въезде в Великобританию, не имея подробной информации о каждом человеке», — приводит заявление Министерства внутренних дел Великобритании BBC.

Также сообщается, что в случае, если сборной Беларуси не одобрят визы, то игру перенесут в одну из стран Европы. Одним из вариантом рассматривается Венгрия, где прошёл первый матч между Беларусью и Северной Ирландией (0:0).

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