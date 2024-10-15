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Николич рассказал, чего не хватает чемпионату России

Николич рассказал, чего не хватает чемпионату России
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, чего не хватает чемпионату России.

«Конечно, не хватает еврокубков, очень жаль. Скучаю по этому. Еврокубки — это интересно, сравнивать себя с командами из других стран, мне этого не хватает. А чемпионат стал интереснее. В последние годы мы видим интересные команды: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» удивляет сейчас, здесь и ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Ростов», «Рубин».

Нужна и помощь СМИ — положительно обсуждать, что происходит, чтобы было важно, кто идёт вторым, кто — третьим. Нужна помощь болельщиков — когда полный стадион, не бывает такого, чтобы игрокам было всё равно», — сказал Николич в эфире передачи «Футбол России».

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, в активе красно-синих 20 очков по итогам 11 туров.

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