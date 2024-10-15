«Должны быть довольны». Николич — о результатах ЦСКА в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич оценил результаты красно-синих в чемпионате России.

«Меня не устраивает четвёртое место, думаю, оно не устраивает и ЦСКА как клуб. Но если смотреть на все, что происходит, на процессы, которые идут — мы должны быть более-менее довольны. Вы знаете, что у нас не было сумасшедших возможностей во время трансферного окна, были потери пары игроков, которые были лидерами команды. Сейчас мы добавляем новых футболистов, развиваем молодых по ходу чемпионата», — сказал Николич в эфире передачи «Футбол России».

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, в активе красно-синих 20 очков по итогам 11 туров.

Материалы по теме Николич рассказал, чего не хватает чемпионату России

Самые титулованные футбольные клубы России: