Александр Мостовой объяснил своё негативное отношение к Леониду Слуцкому

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой объяснил своё негативное отношение к главному тренеру «Шанхай Шэньхуа» Леониду Слуцкому.

«Потому что он неправильно ведёт себя по отношению к тем людям, которые футболу отдали многие годы жизни. Неправильно ведёт себя своими высказываниями. Я же это говорил давно ещё. Когда я только услышал о Слуцком, когда он был в эйфории, когда он в ЦСКА был. Ему тяжело это тоже понять.

Я-то поиграл и в Советском союзе, и много-много лет в Европе. Представляете, какой масштаб у меня был, я с какими людьми только ни общался. Футбольные люди у меня всегда будут впереди, чем такие, как Слуцкий. Его высказывания были просто противны. Не только для меня. Для многих людей, которые в футболе были. Поэтому я так резко отвечал», — сказал Мостовой в интервью на YouTube-канале телеведущей Олеси Серёгиной.

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