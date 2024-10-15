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«Лилль» заинтересован в Деле Алли, который не играет почти два года из-за травмы

«Лилль» заинтересован в Деле Алли, который не играет почти два года из-за травмы
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Полузащитник Деле Алли может продолжить карьеру в «Лилле», сообщает Daily Mail.

По данным источника, французский клуб рассматривает возможность приобретения футболиста, когда он восстановит свою форму.

Напомним, Алли не играет в официальных матчах почти два года из-за травмы. Ранее полузащитник заявил, что планирует принять участие на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Напомним, последним клубом Алли был «Эвертон». Его контракт с клубом истёк летом 2024 года. Ранее футболист также выступал за «Бешикташ» и «Тоттенхэм». Также на его счету 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.

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