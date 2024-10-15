Тренер сборной Северной Ирландии высказался о том, что Беларусь могут не пустить в страну

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил высказался о том, что правительство Великобритании может не пусть национальную команду Беларуси на матч Лиги наций.

«С домашним матчем против Беларуси в ноябре возникнут трудности. Мы ждём решения по этому вопросу. Мы выполним поставленную задачу, вопрос только в том, сможем ли мы играть здесь, в Белфасте, или нет. Решение не в наших руках», — приводит слова О'Нила BBC.

Матч 5-го тура Лиги наций между Северной Ирландией и Беларусью запланирован на 15 ноября. В 3-м туре Лиги наций Беларусь сыграла вничью с Северной Ирландией со счётом 0:0.

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