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В «Рубине» показали совместную фотографию Даку и Кварацхелии после матча Лиги наций

В «Рубине» показали совместную фотографию Даку и Кварацхелии после матча Лиги наций
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Пресс-служба «Рубина» опубликовала совместную фотографию нападающего Мирлинда Даку и вингера Хвичи Кварацхелии. Албанский и грузинский футболисты поучаствовали в очном матче Лиги наций между их сборными. Игра прошла в Тбилиси и завершилась минимальной победой сборной Албании со счётом 1:0. По её окончанию игроки обменялись футболками.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Аслани – 48'    

«Легендарность этой фотографии просто зашкаливает!» — подписала фотографию пресс-служба «Рубина» в телеграм-канале.

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник Кристьян Аслани — 1:0. В группе 1 Лиги B также выступают национальные команды Чехии и Украины.

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