В «Рубине» показали совместную фотографию Даку и Кварацхелии после матча Лиги наций

Пресс-служба «Рубина» опубликовала совместную фотографию нападающего Мирлинда Даку и вингера Хвичи Кварацхелии. Албанский и грузинский футболисты поучаствовали в очном матче Лиги наций между их сборными. Игра прошла в Тбилиси и завершилась минимальной победой сборной Албании со счётом 1:0. По её окончанию игроки обменялись футболками.

«Легендарность этой фотографии просто зашкаливает!» — подписала фотографию пресс-служба «Рубина» в телеграм-канале.

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник Кристьян Аслани — 1:0. В группе 1 Лиги B также выступают национальные команды Чехии и Украины.