Погба: я ничего не сделал – за что четыре года? Мне словно дали второй шанс

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить его дисквалификацию за употребление допинга с четырёх до полутора лет.

«Я был по-настоящему доволен решением. Я ничего не сделал – за что мне давать четыре года? Я смогу вернуться к тому, что больше всего люблю. Мне словно дали ещё один шанс, вернули то, чего меня лишили. Это новый этап в жизни. Март наступит быстро, я жду с нетерпением», — приводит слова Погба L'Équipe.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

Погба станцевал с травмированным коленом: