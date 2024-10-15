Погба отреагировал на слухи о своём возможном переходе в клуб Лиги 1

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба, отбывающий дисквалификацию за употребление допинга, оценил шансы на свой переход в клуб французской Лиги 1.

«У меня есть клуб, я думаю лишь о том, чтобы вернуться и выйти из этой ситуации. Но никогда не знаешь, что принесёт завтрашний день, поэтому никогда не говори «никогда», — приводит слова Погба L'Équipe.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

Погба станцевал с травмированным коленом: