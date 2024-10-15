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Погба оценил свои шансы вернуться в сборную Франции

Погба оценил свои шансы вернуться в сборную Франции
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Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба, отбывающий дисквалификацию за употребление допинга, оценил шансы на своё возвращение в состав национальной команды Франции.

«Моя цель – это, прежде всего, набрать форму, потому что я долгое время не играл. Я лишь хочу вернуться на поле. В сборной есть игроки, которые преуспевают в своих клубах, которые хорошо играют, и от меня зависит, смогу ли я вернуться», — приводит слова Погба L'Équipe.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

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