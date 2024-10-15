Президент «Барселоны» намерен приобрести Эрлинга Холанда — Sport.es

«Барселона» планирует подписать контрактное соглашение с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает Sport.es.

По данным источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время своей работы в клубе хочет совершить как минимум ещё один громкий трансфер. Он твёрдо хочет подписать контракт с Холандом в 2025 или 2026 году.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость нападающего оценивается в € 200 млн.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов.

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