Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» намерен приобрести Эрлинга Холанда — Sport.es

Президент «Барселоны» намерен приобрести Эрлинга Холанда — Sport.es
Комментарии

«Барселона» планирует подписать контрактное соглашение с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает Sport.es.

По данным источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время своей работы в клубе хочет совершить как минимум ещё один громкий трансфер. Он твёрдо хочет подписать контракт с Холандом в 2025 или 2026 году.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость нападающего оценивается в € 200 млн.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов.

Материалы по теме
El Nacional: Холанд готов покинуть «Сити» летом 2025 года, приоритет игрока — Ла Лига

Самый дорогой трансфер в истории футбола

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android