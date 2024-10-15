Стали известны детали вероятного соглашения Гвардиолы с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продлить контракт с клубом ещё на сезон.

Как сообщает The Telegraph, наиболее вероятным сценарием на данный момент является продление соглашение испанца с «горожанами» ещё на один сезон. В клубе хотели бы, чтобы тренер подписал контракт на более длительный срок, но были бы рады и в том случае, если бы он просто продлил договор.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

«Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе команды Хосепа Гвардиолы 17 очков по итогам семи туров.

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