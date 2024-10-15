Николич назвал игрока ЦСКА, способного заменить Акинфеева в роли капитана

Главный тренер ЦСКА Марко Николич назвал игрока московского клуба, способного заменить голкипера Игоря Акинфеева в роли капитана красно-синих.

«Обляков из тех футболистов, у которых есть суперкачества. Он хороший футболист, рабочий парень, есть боевой характер, который нужен в футболе. Устраивает его уровень в этом чемпионате — сейчас пошли голы, передачи, беговая работа сумасшедшая, огромный объём работы даёт.

Только я ему сказал, что надо контролировать эмоции. Горячий характер мешает концентрации на поле. Надо держать эмоции, боевой настрой, заряжать команду своим лидерством. Он для меня является капитаном команды после Игоря Акинфеева, в будущем точно», — сказал Николич в эфире передачи «Футбол России».

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, в активе красно-синих 20 очков по итогам 11 туров.

Материалы по теме Марко Николич рассказал, чего не хватает российскому футболу

Самые титулованные футбольные клубы России: