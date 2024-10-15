Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сокол — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» объяснил, как решил снимать именно о Черенкове

Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» объяснил, как решил снимать именно о Черенкове
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин рассказал, как у него возникла идея снять киноленту о Фёдоре Черенкове.

— Как возникла идея сделать фильм о Черенкове и почему именно он?

— Было очень просто: Илья Казаков, мой друг, известный журналист и писатель, рассказал, что у Сергея Николаевича Шишкарёва есть желание сделать фильм о Черенкове – это его любимый игрок. Мы всё обсудили, переглянулись с Ильёй Аркадьевичем и предложили: давайте мы сами попробуем написать сценарий. Сценаристы, может, и более маститые есть, но они понимают в драматургии, а здесь специфика футбола вообще и личности Фёдора Черенкова в частности.
И это важно: даже в угоду драме нельзя из него сделать какого-то Супермена. Хотелось оставить Черенкова с его складом характера, эмоциональным состоянием, а не перепридумывать. Когда он хочет победить всех «не наших», достигнуть всего на свете, выиграть чемпионат мира. Словом, это не Харламов, которого действительно была бешеная мотивация всех победить, стать номером один, — сказал Акелькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.

Напомним, премьера картины на больших экранах состоится 31 октября.

Материалы по теме
«Федя заплакал и ушёл в душевую». Каким человеком был народный футболист Черенков
Эксклюзив
«Федя заплакал и ушёл в душевую». Каким человеком был народный футболист Черенков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android