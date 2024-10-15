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Режиссёр фильма о Черенкове объяснил, почему на роль Бескова взяли актёра Фоменко

Режиссёр фильма о Черенкове объяснил, почему на роль Бескова взяли актёра Фоменко
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Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин ответил на вопрос, почему в роли Константина Бескова снялся Николай Фоменко.

«Многие относились со скепсисом: Фоменко в роли Бескова, да ну, невозможно, он же комедийный актёр! А я почему-то сразу поверил, когда получил самопробы. Николай Владимирович – он очень классный большой актёр. Просто чаще играет в комедиях, ну так сложилось. У нас вообще в стране комедии снимаются больше. Фоменко выхватывал такие тонкие детали, особенности жестов где-то тоже обсуждал с Бородюком», — сказал Акелькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.

Напомним, премьера картины на больших экранах состоится 31 октября.

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