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Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время перенесёт операцию

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время перенесёт операцию
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Бывший тренер «Зенита», а ныне наставник сборной Румынии Мирча Луческу второй раз за два года будет прооперирован, сообщает Golazo.ro.

Коксартроз, медленная деградация суставного хряща в бедре, которая вызвала у Луческу сильные боли весной 2023 года и заставила сделать операцию на левом бедре, снова влияет на специалиста. И в этот раз ему предстоит операция на правом бедре.

По данным источника, операция должна была состояться в октябре, но была перенесена из-за матчей сборной Румынии в Лиге наций. 79-летнему тренеру операция будет проведена, вероятнее всего, в декабре.

Луческу в августе 2024 заключил контракт с национальной сборной Румынии на два года. Команда лидирует в группе дивизиона Лиги наций. На счету Румынии 9 набранных очков после 3 матчей.

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