В «ПСЖ» выступили с заявлением о реакции Мбаппе на скандальные новости в Стокгольме

Руководство «ПСЖ» высказалось об обвинении Килиана Мбаппе в связи с недавними слухами, появившимися в шведской прессе. Напомним, недавно игрок отреагировал на новость, где говорилось, что полиция начала расследование об изнасиловании девушки в отеле, где отдыхал футболист со своими родственниками. Мбаппе намекнул, что в этом замешан его бывший клуб.

«Честно говоря, обидно. За всё, что происходит с ним, отвечает «ПСЖ». Он не забил ни одного гола (кроме пенальти) за «Реал»? Это вина «ПСЖ». Неужели он пропустил игры сборной Франции? Это вина «ПСЖ». Теперь «ПСЖ» выдумывает истории в Швеции. Давайте просто проигнорируем это», — приводит слова руководства французского клуба издательство L'Equipe.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Реал» перед началом текущего сезона из «ПСЖ». Парижский клуб имеет задолженность перед французским футболистом по заработной плате в размере € 50 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что действующий чемпион Франции не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года.