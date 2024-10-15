Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уфа — Шинник. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» выступили с заявлением о реакции Мбаппе на скандальные новости в Стокгольме

В «ПСЖ» выступили с заявлением о реакции Мбаппе на скандальные новости в Стокгольме
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «ПСЖ» высказалось об обвинении Килиана Мбаппе в связи с недавними слухами, появившимися в шведской прессе. Напомним, недавно игрок отреагировал на новость, где говорилось, что полиция начала расследование об изнасиловании девушки в отеле, где отдыхал футболист со своими родственниками. Мбаппе намекнул, что в этом замешан его бывший клуб.

«Честно говоря, обидно. За всё, что происходит с ним, отвечает «ПСЖ». Он не забил ни одного гола (кроме пенальти) за «Реал»? Это вина «ПСЖ». Неужели он пропустил игры сборной Франции? Это вина «ПСЖ». Теперь «ПСЖ» выдумывает истории в Швеции. Давайте просто проигнорируем это», — приводит слова руководства французского клуба издательство L'Equipe.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Реал» перед началом текущего сезона из «ПСЖ». Парижский клуб имеет задолженность перед французским футболистом по заработной плате в размере € 50 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что действующий чемпион Франции не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года.

Материалы по теме
Мбаппе отреагировал на новость об изнасиловании девушки в Стокгольме, где он отдыхал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android