Одна из главных звёзд «Байера» может перейти в «Реал»

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг попал в сферу интересов «Реала», сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, в его контракте, который действует до 2028 года, есть пункт о выкупе грядущем летом за сумму около € 40 млн.

В этом сезоне Жереми забил один гол и отдал два ассиста в девяти матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что Фримпонг может пополнить состав «Ливерпуля» после возможного ухода из клуба Трента Александера-Арнольда как раз таки в «Реал».

Напомним, в прошлом сезоне Фримпонг принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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