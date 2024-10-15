Тренер сборной Чехии негативно отреагировал на пенальти в их ворота в матче с Украиной

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал итоговый результат матча с Украиной (1:1) в 4-м туре Лиги наций УЕФА.

«Я думаю, что ничья – справедливый результат этого матча. Хотя нам иногда казалось, что мы заслуживали победы. Трудный поединок, очень интенсивный, думаю, мы заслужили одно очко, учитывая, что играли с фаворитом.

Пенальти? Пока я видел только фото. Думаю, назначение таких 11-метровых вредит футболу», — приводит слова Гашека УАФ.

Сборная Чехии открыла счёт в матче на 18-й минуте усилиями полузащитника Лукаша Черва. На 52-й минуте украинский форвард Артём Довбик реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника сборной Чехии Ладислава Крейчи. Больше мячей в этой встрече забито не было.

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