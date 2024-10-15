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Европейские футбольные клубы совместно с FIFPro подали в суд на ФИФА

Европейские футбольные клубы совместно с FIFPro подали в суд на ФИФА
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Руководители европейских футбольных клубов и FIFPro (всемирная организация, объединяющая представителей профессиональных футболистов. — Прим. «Чемпионата») в понедельник объединились, чтобы подать жалобу на руководство ФИФА в антимонопольный орган. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, FIFPro и 37 европейских лиг совместно подали жалобу в Европейскую комиссию в Брюсселе, в которой они утверждают, что руководящий орган мирового футбола ФИФА злоупотребляет своим правом как организатора турниров и не заботится о благополучии игроков. Дело касается трудового законодательства и прав игроков на отпуск. Одна из их целей — установить обязательный период отдыха — от трёх до четырёх недель в год — для восстановления сил игроков.

Напомним, тема загруженности футбольного календаря в последние месяцы стоит очень остро. В прошлом месяце полузащитник «Манчестер Сити» Родри сказал, что игроки близки к тому, чтобы объявить забастовку по этому вопросу.

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