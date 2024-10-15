Эрлинг Холанд отреагировал на разгромное поражение сборной Норвегии в матче с Австрией
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о поражении своей национальной команды в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Австрией. Встреча закончилась со счётом 1:5.
Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
5 : 1
Норвегия
1:0 Арнаутович – 8' 1:1 Сёрлот – 39' 2:1 Арнаутович – 49' 3:1 Линхарт – 58' 4:1 Пош – 62' 5:1 Грегорич – 71'
«Простите, ребята, игра с моей стороны была очень плохой. В ноябре мы обязательно наберём шесть очков», — приводит слова Холанда ESPN.
Напомним, следующий матч национальная команда Норвегии проведёт в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА на выезде со Словенией 14 ноября. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.
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