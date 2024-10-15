Эрлинг Холанд отреагировал на разгромное поражение сборной Норвегии в матче с Австрией

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о поражении своей национальной команды в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Австрией. Встреча закончилась со счётом 1:5.

«Простите, ребята, игра с моей стороны была очень плохой. В ноябре мы обязательно наберём шесть очков», — приводит слова Холанда ESPN.

Напомним, следующий матч национальная команда Норвегии проведёт в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА на выезде со Словенией 14 ноября. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.