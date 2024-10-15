Представитель Довбика раскрыл подробности срыва трансфера форварда в «Атлетико»

Итальянский футбольный агент Валерио Джуффрида, который был посредником в трансфере форварда Артёма Довбика в «Рому», рассказал о срыве перехода украинского футболиста в мадридский «Атлетико».

«Это был сложный трансфер. Мой брат Габриэле больше знает об этом, поскольку провёл перед этим ночь в Жироне, а затем в офисах в Тригории (район в Риме. — Прим. «Чемпионата»).

Довбика хотели несколько клубов английской Премьер-лиги и, как известно, мадридский «Атлетико», с которым развернулось настоящее спортивное сражение.

Но у Артёма всегда было желание перейти только в «Рому», потому что он чувствовал инстинктивную связь с этим клубом. «Джаллоросси» со своей стороны также приложили большие финансовые усилия. Римляне сделали его важным форвардом для своей команды», — приводит слова Джуффриды итальянское издание Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что Артём Довбик был близок к переходу в «Атлетико», однако, когда римский клуб сделал запрос о трансфере, игрок отказался от перехода в испанскую команду. Отметим, римляне заплатили «Жироне» € 30,5 млн без учёта бонусов.

В текущем сезоне на счету Довбика четыре гола и одна результативная передача в девяти матчах за клуб. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.