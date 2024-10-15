«Только мой муж так может». Супруга Лунина опубликовала пост о голкипере

Жена украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия рассказала в социальных сетях, что футболист идёт тренироваться, несмотря на выходной. Ранее сообщалось, что у него есть небольшие проблемы со здоровьем.

«Только мой муж может так — пойти на тренировку, когда у него выходной», – написала Анастасия в одной из социальных сетей.

В текущем сезоне 25-летний голкипер сыграл в двух официальных матчах «Реала», в одном из которых сохранил свои ворота «сухими».

Всего на счету Лунина 50 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 52 мяча. 17 игр Лунин отыграл «на ноль».

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