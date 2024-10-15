Криштиану Роналду показал собственную коллекцию часов

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду представил свою собственную коллекцию часов, на циферблате которых изображены знаковые моменты его футбольной карьеры. Часы в футбольном стиле были выпущены в сотрудничестве с американским ритейлером ювелирных изделий и наручных часов Jacob & Co.

Фото: Из соцсетей Роналду

Фото: Из соцсетей Роналду

«Я всегда мечтал о собственной коллекции часов. «Полёт CR7» и «Сердце CR7» вдохновлены некоторыми из моих самых знаковых моментов на поле. Надеюсь, они вам понравятся так же, как и мне», — написал Роналду в своём аккаунте в соцсетях, выложив фото часов.

«Полёт CR7» был вдохновлён голом Роналду за «Реал» классическим ударом головой в ворота его бывшей команды «Манчестер Юнайтед» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2012/2013.

«Сердце CR7» изображает Роналду, праздновавшего гол, и используется в качестве логотипа компанией CR7.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.