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Стали известны подробности по будущему Араухо в «Барселоне»

Стали известны подробности по будущему Араухо в «Барселоне»
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Уругвайский центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продлить контракт с «Барселоной» благодаря главному тренеру команды Ханс-Дитеру Флику. Об этом сообщает испанское Mundo Deportivo.

По данным источника, в клубе заметили, что Араухо стала больше нравиться ситуация в команде после прихода немецкого специалиста. Отмечается, что уругваец с большой вероятностью продлит свой контракт.

Напомним, Флик стал главным тренером «Барселоны» в мае 2024 года. В минувшем сезоне Араухо принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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